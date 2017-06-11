يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 273 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.

وكان قد طرح البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.7 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.5 مليار جنيه، بسعر فائدة 20.373%، وتم تغطيته 2.2 مرة، وأذون بقيمة 6.2 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، بسعر فائدة 20.274%، وتم تغطيته 3.5 مرة.