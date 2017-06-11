عمرو أديب: ملف "تيران وصنافير" علمي وليس قضية رأي2017-06-11 09:45:16
استهل الإعلامي عمرو أديب، تقديم برنامجه “كل يوم”، المذاع عبر فضائية “ON Live”، بالحديث عن ملف تعيين الحدود المصرية السعودية.
وتابع: “البرلمان سيعقد جلساته هذا الأسبوع والتي تعد غاية في الأهمية.. والمسئولية كبيرة جداً على البرلمان”، مشدداً على أن هذا الملف ليس قضية رأي بل أمر يستند على الوثائق والتاريخ وأمور علمية متخصصة.
وتابع “أديب”: “موضع تيران وصنافير ليس موضوع رأي.. هذا أمر تاريخي ووثائقي وعلمي.. التشكيك أمر لن ينهي القضية.. لو كانت بتعتنا مش هنفرط فيها ولو بتعت حد تاني تحرم علينا”، لافتاً إلى أن العالم كافة يسير بالمنهج العلمى التخصصي في تعيين الحدود الدولية، ولا يستند للصوت العالي والتشكيك والإرهاب مطلقاً.
واستكمل الإعلامي عمرو أديب، قائلاً: “هذه المسائل ليست حناجر عالية ولن يتم إرهاب أحد في هذا.. مفيش حد خائن فى البلد.. لا للتخوين والإرهاب فى هذا الأمر.. فيه دول بتدرس الأمر بالـ20 و30 سنة ..محدش هيبيع بلده.. وأعضاء البرلمان تم اختيارهم من الشعب”.
وشدد “أديب”، على ضرورة حق المعرفة للشعب المصري فيما يتعلق بهذا الملف، وضرورة عرض كافة المعلومات على الشعب حتى يكون لديه الصورة كاملة.
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