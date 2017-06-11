عرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو مؤلم لسائق “ميكروباص” يدهس مواطن كان يسير على جانب الطريق ثم يفر هاربا بمحافظة الإسكندرية.

وقال عادل إبراهيم نجل الضحية في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” المعروض على فضائية “دريم” ، أن والده كان قد توفي في الحال نتيجة هذا الحادث، لافتا إلى أن الجاني عرض عليه رشوة مقابل التنازل عن القضية.

وأضاف نجل الضحية أنه تم القبض على الجاني حيث إنه ثبت من خلال التحقيقات أنه يتعاطى المخدرات، وتم حبسه على ذمة القضية.