أنهار الفنان السوري سامو زين من البكاء حزنا على وفاة والده، مؤكدا، خلال لقائه ببرنامج “العاشرة مساء” المعروض على فضائية “دريم”، أن الأخير لم يمت موتة طبيعية ولكن تم قتله بجرعات كيماوي خاطئة.

وأضاف “زين”، أن شقيقته كانت تعاني من نفس مرض والده في سوريا، وعندما جاء بها للقاهرة لاستكمال علاجها أكد له الأطباء أنها لا تعاني من أي مرض.

وأوضح النجم الشاب أنه تقدم ببلاغ للجهات المختصة بسوريا، وعندما وجد بطء في سير التحقيقات استغاث بالرئيس السوري بشار الأسد، موجها الاتهام لجيران والده حيث تمكن أحدهم من الهرب لألمانيا.