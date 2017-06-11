بالفيديو.. سامو زين يقرر تقديم جزء ثاني لـ"عبده البلطجي"2017-06-11 09:40:49
كشف الفنان سامو زين، خلال لقائه ببرنامج “العاشرة مساء” المعروض على فضائية “دريم”، عن مفاجأت في شخصية “عبده البلطجي” الذي قدمه خلال أحداث مسلسل “طعم الحياة” في أولى تجاربه الدرامية.
وقال زين، أن الدور لم يكن بلطجي، بل كان يتعمد أن تحتوي شخصية “عبده البلطجي” على بعض الكوميديا بالإضافة إلى بعض “الإفيهات”.
وأضاف النجم الشاب أنه قرر تقديم جزء ثاني من الشخصية خاصة بعد تصدر المركز الثالث على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والنجاح الكبير الذي حققه.
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