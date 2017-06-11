تواصل محكمة الأسرة بزنانيرى اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من المذيعة رشا خليفة، وتطالب فيها بإلزام مطلقها محمود كهربا، ﻻعب نادى الزمالك، بدفع مستحقاتها من نفقة عدة ومتعة.

كانت رشا خليفة أقامت دعوى أمام محكمة اﻷسرة بـ”زنانيرى”، برقم 1403 لسنة 2016، تطالب بإلزام مطلقها محمود عبد المنعم، الشهير بـ”كهربا”، ﻻعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بدفع مستحقاتها المالية.

وقالت مطلقة كهربا، إنها تزوجته بموجب عقد شرعى مؤرخ فى 15 يونيو 2016، ودخل بها وعاشرها معاشرة اﻷزواج، ثم امتنع عن اﻹنفاق عليها رغم يسر حاله، وتقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات اﻷسرية رقم 1324 لسنة 2016، إلا أنه لم تتم تسوية الموقف.