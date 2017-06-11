نقل الجيش الفلبينى، اليوم الأحد، جثامين جنوده المقتولين فى مواجهات مع المسحلين المتحالفين مع تنظيم “داعش” الإرهابى، والمتمركزين فى مدينة “ماراوى”، جنوب الفلبين، حيث تم نقل الجثامين فى نعوش مغطاة بعلم البلاد، بواسطة سيارات تابعة للجيش، استعدادًا لمراسم الجنازة ودفنهم.

وكان الجيش الفلبينى، أعلن، أمس السبت، عن مقتل 13 جنديا من قوات مشاة البحرية (المارينز)، وجرح 40 آخرين، خلال قتال شرس مع مسلحين متحالفين مع تنظيم “داعش”، الذين يفرضون حصارا على مدينة “ماراوى”، جنوب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، عن المتحدث باسم الجيش، إدجارد أريفالو، قوله، إن الجنود قتلوا خلال اشتباكات عن قرب استمرت طوال أمس.

وتعد تلك أكبر خسارة تقع فى صفوف الجنود الحكوميين خلال يوم واحد منذ أن بدأت القوات الفلبينية قتال المسلحين المتحالفين مع تنظيم “داعش”، والذين استولوا على ماراوى، فى 13 مايو الماضى، ولا يزالون يحتلون أجزاء من المدينة.

جدير بالذكر أن الحكومة الفلبينية كانت قد أعلنت - فى وقت سابق - أن الاضطرابات أدت إلى مقتل 20 مدنيا و39 جنديا حكوميا و134 مسلحا.