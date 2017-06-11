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تقديم موعد مباراة الأهلي «الأفريقية» أمام الوداد المغربي
تدريبات الاهلي

تقديم موعد مباراة الأهلي «الأفريقية» أمام الوداد المغربي

2017-06-11 09:00:02

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ناديه تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بتقديم موعد مباراته أمام الوداد المغربي، لمدة 24 ساعة.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مدير الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أخطر النادي الأهلي بإقامة المباراة يوم 20 يونيو الجاري بدلاً من 21، على أن تقام في العاشرة مساء بتوقيت المغرب، الثانية عشرة بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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