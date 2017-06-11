بدء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بفرنسا

بدأ الناخبون فى فرنسا الإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد.

وتشير نتائج استطلاعات الرأى إلى أن حزب الجمهورية إلى الأمام الذى ينتمى إليه الرئيس إيمانويل ماكرون سيحقق الأغلبية بعد الجولة الثانية من التصويت المقررة فى 18 يونيو .