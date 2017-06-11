فجر السعيد لسيف القذافي بعد الإفراج عنه: أتمنى أن أكون أول صحفية تسمح لها بإجراء لقاء معك

هنأت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، سيف الإسلام القذافي على الخروج من السجن، لافتة إلى أن العقيد أحمد المسماري الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية أكد أن سيف الإسلام مواطن ليبي استفاد من العفو العام وتم إطلاق سراحه وهو حر الآن.

وقالت السعيد علي صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير” “أخي سيف الإسلام.. الحمدلله عالسلامة وأتمنى أن أكون أول صحفية تسمح لها بإجراء لقاء معك”.

وأضافت السعيد أن كثيرين ممن يتصدرون المشهد الليبي اليوم خائفون من إطلاق سراح سيف الإسلام، فهو يعلم تاريخهم وأفعالهم ولن يستطيعوا الكذب بعد اليوم.