برلماني يكشف عن «وثائق هامة» بشأن تيران وصنافير2017-06-11 08:57:45
قال النائب أحمد سميح درويش، إنه اطلع على وثائق مهمة تعود لفترات مختلفة، في الفترة من 1920 وحتى العام 1990، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك سعودية جزيرتي تيران وصنافير.
وكتب النائب على صفحته الشخصية على “فيس بوك”: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) صدق الله العظيم.. لقد أطلعت بعناية فائقة على عدة وثائق من عام 28 حتي عام 90 تثبت بما لايدع مجالاً للشك سعودية تيران وصنافير”.
واستطرد سميح: “قد عانى أباؤنا وأجدادنا من الاحتلال مئات السنين وعرف الشعب المصري بكرهه ومقاومته للمحتل على مدار الدهر.. فكيف نرضى أن نصبح محتلين لجزء من أرض عربيه شقيقه لمجرد أن نظهر أمام دوائرنا بأننا نعارض قياداتنا.. نحن أقسمنا على قول الحق ولو على أنفسنا ولن نحنث بقسمنا أبدا...”.
وتابع: “تيران وصنافير سعودية والوطنية ليست حكراً على أحد.. وستبقى مصر مدافعة عن الحق والشرعية على أراضيها وخارج أراضيها.. والله الذي لا إله إلا هو هذا الموقف نابع من قناعتي وضميري، فأنا لستُ عضوًا بأي ائتلاف أو تكتل وإنما أنا مصري يأمرني دينى بتأدية الأمانة ومغلفة بالامتنان على السماح لنا بحيازتها فترة طويلة حماية لامننا القومي وأمن الأمة العربية جميعها وساعلن هذا التوجه على الملأ فلا أخاف في الحق لومة لائم. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل”.
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