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الحكومة تقترض 12.75 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة
البنك المركزي المصري

الحكومة تقترض 12.75 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة

2017-06-11 09:37:29
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يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة تصل إلى 12.75 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتصل قيمة الطرح الأول نحو 6.5 مليارات جنيه؛ لأجل 91 يوما، بينما يصل قيمة الطرح الثاني لنحو 6.25 مليارات جنيه؛ لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، ومن خلال مساعدات ومنح الدول العربية والقروض الدولية.

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