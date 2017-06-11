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الخارجية السعودية: الشعب القطري في قلب سلمان
وزارة الخارجية السعودية

الخارجية السعودية: الشعب القطري في قلب سلمان

2017-06-11 08:54:38
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، بيانا يؤكد فيه على عمق الروابط بين الشعبين السعودى والقطرى.

وجاء فى البيان: “الشعب القطرى امتداد طبيعى وأصيل لإخوانه فى المملكة العربية السعودية، وجزء منه، وجه الملك سلمان بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، الشعب القطرى فى قلب سلمان”.

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