اليوم.. طقس معتدل على أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 342017-06-11 08:53:20
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، وتظهر السحب المنخفضة، والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيها ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات، ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 34
الإسكندرية 22 28
مطروح 20 27
بورسعيد 22 28
دمياط 22 28
بلطيم 23 28
الإسماعيلية 23 34
السويس 24 34
العريش 20 32
نخل 18 33
طابا 19 35
الطور 23 34
مرسى علم 27 37
الغردقة 26 37
شرم الشيخ 28 39
رفح 19 31
كاترين 20 30
سيوة 22 36
المنيا 25 35
الفيوم 25 35
رأس سدر 23 35
أبوسمبل 27 39
وسط الدلتا 22 33
أسيوط 23 36
سوهاج 25 37
الأقصر 25 40
أسوان 27 40
شلاتين 28 39
حلايب 30 37
الوادي الجديد 24 38
قنا 25 39
نويبع 25 36
السلوم 18 31
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 48
المدينة 30 46
الرياض 26 45
المنامة 31 38
أبوظبي 29 42
الدوحة 30 42
الكويت 32 45
دمشق 13 35
بيروت 22 27
عمان 16 31
القدس 16 28
غزة 21 28
بغداد 26 42
مسقط 32 38
صنعاء 13 31
الخرطوم 31 45
طرابلس 21 31
تونس 18 29
الجزائر 20 26
الرباط 19 29
نواكشوط 23 34
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 11 23
اسطنبول 16 21
إسلام اباد 23 35
نيودلهى 28 39
جاكرتا 24 33
بكين 18 31
كوالامبور 24 32
طوكيو 17 26
أثينا 18 26
روما 16 33
باريس 14 29
مدريد 20 37
برلين 12 27
لندن 15 21
مونتريال 14 30
موسكو 13 21
نيويورك 19 25
واشنطن 21 34
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