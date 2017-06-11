أعلنت وكالات الأنباء الرسمية، فى كل من السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، إن الدول الثلاث خصصت خطوطا تليفونية ساخنة، لمساعدة الأسر التى بها أفراد قطريون .

ويشير هذا التحرك المنسق إلى سعى دول الخليج إلى الحد من التأثير الإنسانى على قطع العلاقات مع قطر فى الخامس من يونيو ردا على ما وصفته بدعمها للإرهاب وإيران، ولم توضح وكالات أنباء الدول الثلاث الخدمات التى ستقدمها الخطوط الساخنة.