حازم إمام: منع «بي إن سبورت» من نقل تدريبات الفراعنة

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة نادي اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في تونس حقيقة نقل قناة بي إن سبورت القطرية نقل تدريبات المنتخب.

وأكد “إمام” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أنه لم يتم السماح لقناة بي إن سبورت بنقل تدريبات المنتخب، وهذا من حقنا.

وأوضح الثعلب الصغير أن قناة أون سبورت هي الوحيدة الناقلة لتدريب منتخب مصر في تونس بشكل حصري، ولكن بي إن سبورت هي صاحبة حقوق نقل المباراة أمام تونس.