السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى قمة التعاون مع أفريقيا غدا

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار ...