ثلاثة بريطانيين يحولون حصنا نوويا إلى مصنع لانتاج مخدر الحشيش2017-06-11 09:38:42
اعترف ثلاثة بريطانيين بتحويل حصن نووي منيع إلى مصنع ضخم لزراعة مخدر القنب “الحشيش” وتوزيعه في منطقة جنوب غرب بريطانيا بأكملها.
واكتشفت شرطة مقاطعة ويلتشاير، بناء على معلومات وردت إليها، المخبأ السري القادر على انتاج ما قيمته مليوني جنيه استرليني من مخدر الحشيش سنويا.
وكان الحصن النووي، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، قد شيد في الثمانينات من القرن الماضي لإيواء الحكومة المحلية في حالة وقوع هجوم نووي إبان ذرورة الحرب الباردة.
واعترف المتهمون بإدارة المصنع الضخم من المخبأ النووي تحت الأرض، كما اعترف الثلاثة وتتراوح أعمارهم بين 27 و 45 عاما بالتآمر لانتاج المخدر فئة بي وسرقة التيار الكهربائي بمبلغ 250 ألف جنيه استرليني . وعثرت الشرطة، خلال حملة المداهمة التي تمت ليلا في قرية شيلمارك بالمقاطعة،على ما يربو على أربعة الآف نبتة قنب . ورغم أن وزارة الدفاع لم تعد تملك القبو النووي في شليمارك، إلا أنه لا يزال سليما بنفس الأبواب المضادة لأي هجوم نووي مما يجعل الموقع منيعا يصعب اختراقه تقريبا.
واعترف الثلاثة،و فقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، أمام محكمة سالزبري بالاتهامات الموجهة لهم، فيما وصف مسؤول بالشرطة المصنع بأنه الأكبر الذي يتم اكتشافه في ويلتشاير ومنطقة جنوب غرب بريطانيا، حيث جعلت الطبيعة المعزولة والمأمونة للموقع الأمر صعبا على اكتشافه. ويحتوي القبو على 20 غرفة على طابقين استخدمت كلها تقريبا لانتاج القنب بالجملة، مما استغرق من الشرطة عشرة أيام تقريبا للبحث الشامل ومسح الموقع. وسيصدر الحكم على المتهمين الثلاثة يوم 11 أغسطس المقبل.
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
طبيب تركي ينصح الصائمين بالرياضة قبل الإفطار بساعات
وقال عصمت تامر أخصائي التغذية، قوله إن ممارسة تمارين رياضية مكثفة قبل موعد الإفطار يعود بالفائدة على الجسم، حسب “العربية”، عن وكالة “الأناضول” للأنباء، ولفت ...Sun, 11 Jun 2017 02:31:43 GMT
-
اردوغان: لم أشهد دعم قطر للإرهاب
أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيقدم كافة أنواع الدعم لدولة قطر، زاعما أنه لم يشهد دعم قطر للإرهاب – على حد قوله. وقال اردوغان من خلال تغريده له على صفحته ...Sun, 11 Jun 2017 07:09:01 GMT
-
6 نصائح تجنبك التطبيقات الخبيثة على "أندرويد"
في الكثير من الأحيان تسبب التطبيقات الخبيثة والوهمية على الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” الكثير من الأضرار وتجعلها عديمة الفائدة. وتتنوع أنواع هذه التطبيقات ...Sun, 11 Jun 2017 02:31:41 GMT
-
مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين على يد جندي أفغاني
قام جندي أفغاني من القوات الخاصة بقتل جنديين أمريكيين، وأصاب اثنين آخرين خلال عملية مشتركة في ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان، والتي تعد أحد معاقل تنظيم (داعش) ...Sat, 10 Jun 2017 18:13:57 GMT
-
نهال عنبر: من أهم أدوار الفن تقديم الواقع كما هو
أكدت الفنانة نهال عنبر حرصها على المشاركة في أي عمل درامي هادف يراعي الذوق العام ويستهدف نشر القيم الإيجابية، معربة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها ...Sun, 11 Jun 2017 07:26:55 GMT
-
الشيخ خليفة يأمر بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر "الإماراتية_القطرية"
أمر رئيس دولة الإمارات العربية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، صباح الأحد، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية تقديرا منه للشعب القطرى ...Sun, 11 Jun 2017 06:55:52 GMT
-
تعرّف على المصريين المجهولين في قوائم «إرهاب قطر»
هم مجرد أسماء مجهولة بالنسبة لغالبية المصريين، لا يعرفون عنهم إلا القليل، لكنهم عناصر معروفون لدى جماعة الإخوان والسلطات القطرية، ويؤدون دورهم المرسوم لهم بعناية ...Sun, 11 Jun 2017 06:38:56 GMT
-
هبوط اضطراري لطائرة بريطانية في مطار ألماني بسبب حقيبة مريبة
هبطت السبت في مطار كولونيا بون الألماني، طائرة الخطوط الجوية “إيزي جيت” للرحلات منخفضة التكاليف اضطراريًا بعد اكتشاف قائدها وجود حقيبة مثيرة للشك على متن ...Sun, 11 Jun 2017 06:25:09 GMT