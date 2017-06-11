اعترف ثلاثة بريطانيين بتحويل حصن نووي منيع إلى مصنع ضخم لزراعة مخدر القنب “الحشيش” وتوزيعه في منطقة جنوب غرب بريطانيا بأكملها.

واكتشفت شرطة مقاطعة ويلتشاير، بناء على معلومات وردت إليها، المخبأ السري القادر على انتاج ما قيمته مليوني جنيه استرليني من مخدر الحشيش سنويا.

وكان الحصن النووي، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، قد شيد في الثمانينات من القرن الماضي لإيواء الحكومة المحلية في حالة وقوع هجوم نووي إبان ذرورة الحرب الباردة.

واعترف المتهمون بإدارة المصنع الضخم من المخبأ النووي تحت الأرض، كما اعترف الثلاثة وتتراوح أعمارهم بين 27 و 45 عاما بالتآمر لانتاج المخدر فئة بي وسرقة التيار الكهربائي بمبلغ 250 ألف جنيه استرليني . وعثرت الشرطة، خلال حملة المداهمة التي تمت ليلا في قرية شيلمارك بالمقاطعة،على ما يربو على أربعة الآف نبتة قنب . ورغم أن وزارة الدفاع لم تعد تملك القبو النووي في شليمارك، إلا أنه لا يزال سليما بنفس الأبواب المضادة لأي هجوم نووي مما يجعل الموقع منيعا يصعب اختراقه تقريبا.

واعترف الثلاثة،و فقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، أمام محكمة سالزبري بالاتهامات الموجهة لهم، فيما وصف مسؤول بالشرطة المصنع بأنه الأكبر الذي يتم اكتشافه في ويلتشاير ومنطقة جنوب غرب بريطانيا، حيث جعلت الطبيعة المعزولة والمأمونة للموقع الأمر صعبا على اكتشافه. ويحتوي القبو على 20 غرفة على طابقين استخدمت كلها تقريبا لانتاج القنب بالجملة، مما استغرق من الشرطة عشرة أيام تقريبا للبحث الشامل ومسح الموقع. وسيصدر الحكم على المتهمين الثلاثة يوم 11 أغسطس المقبل.