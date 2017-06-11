وزير العدل الأمريكي يدلي بشهادته الثلاثاء حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز أنه سيدلي بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعد غد الثلاثاء حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد عن سيشنز قوله إن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنسب منبر لمثل هذه القضايا.

وأضاف إنه في ضوء التقارير المتعلقة بالشهادة الأخيرة التي أدلى بها جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ من المهم أن تسنح لي فرصة التحدث عن هذه القضايا.

وأوضح أن هذه اللجنة هي أنسب منبر لمثل هذه القضايا لأنها تقود تحقيقا ويمكنها الحصول على معلومات سرية ودقيقة.

يأتي ذلك بعد أيام من إدلاء جيمس كومي بإفادته أمام ذات اللجنة بشأن التحقيقات حول وجود روابط محتملة بين حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية في 2016 وروسيا.

وكان وزير العدل جيف سيشنز قد تنحى في مارس 2017 عن التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بسبب لقائه بالسفير الروسي مرتين خلال العام الماضي.