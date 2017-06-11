 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 09:13 صباحاً
روابط سريعة
وزير العدل الأمريكي يدلي بشهادته الثلاثاء حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
جيف سيشنز المرشح لوزارة العدل الامريكية

وزير العدل الأمريكي يدلي بشهادته الثلاثاء حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

2017-06-11 08:40:37
أ ش أ

أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز أنه سيدلي بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعد غد الثلاثاء حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد عن سيشنز قوله إن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنسب منبر لمثل هذه القضايا.

وأضاف إنه في ضوء التقارير المتعلقة بالشهادة الأخيرة التي أدلى بها جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ من المهم أن تسنح لي فرصة التحدث عن هذه القضايا.

وأوضح أن هذه اللجنة هي أنسب منبر لمثل هذه القضايا لأنها تقود تحقيقا ويمكنها الحصول على معلومات سرية ودقيقة.

يأتي ذلك بعد أيام من إدلاء جيمس كومي بإفادته أمام ذات اللجنة بشأن التحقيقات حول وجود روابط محتملة بين حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية في 2016 وروسيا.

وكان وزير العدل جيف سيشنز قد تنحى في مارس 2017 عن التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بسبب لقائه بالسفير الروسي مرتين خلال العام الماضي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3