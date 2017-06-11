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الشيخ خليفة يأمر بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر "الإماراتية_القطرية"
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الشيخ خليفة يأمر بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر "الإماراتية_القطرية"

2017-06-11 08:47:33
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أمر رئيس دولة الإمارات العربية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، صباح الأحد، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية تقديرا منه للشعب القطرى الشقيق، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال مصدر مسئول بحسب “سكاى نيوز”، “بأنه عطفا على البيان الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة فى صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات ، وما أشار إليه البيان من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الشعب القطرى الشقيق الذى هو امتداد طبيعى وأصيل لإخوانه فى دولة الإمارات.

فقد وجه الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، “بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية”، وذلك تقديرا منه “للشعب القطرى الشقيق..”.

وأضاف المصدر أنه “تنفيذا للتوجيهات فقد خصصت وزارة الداخلية هاتف رقم “9718002626+” لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها”.

وكان العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدرا توجيهات لمراعات الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية والأسر المشتركة البحرينية القطرية.

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