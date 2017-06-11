أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيقدم كافة أنواع الدعم لدولة قطر، زاعما أنه لم يشهد دعم قطر للإرهاب – على حد قوله.

وقال اردوغان من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “إنه لمن الخطأ إضافة المزيد من المشاكل للعالم الإسلامي الذي يعاني بالفعل من العديد منها. لا غالب في حرب الأشقاء”.

وأضاف: “أما بالنسبة لأولئك المنزعجين من وقوف تركيا إلى جانب اخوانها في قطر، فأقول لهم: عذرًا ولكننا سنواصل تقديم كافة أنواع الدعم لدولة قطر”.

وتابع قائلا: “لم أشهد دعم قطر للإرهاب حتى يومنا هذا، وتركيا لن تترك أخوانها القطريين لوحدهم”.

وكانت دول مصر والسعودية والبحرين والإمارات وجزر المالديف، اليمن ، ليبيا قد قرروا قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر لاتهامها بـ”دعم الجماعات الإرهابية والتدخل في شئونهم الداخلية”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد صادق على قرار برلماني بنشر قوات عسكرية في قطر.