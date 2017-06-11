قتلت الشرطة الروسية مساء السبت، شخص مسلح أطلق النيران على المارة، وفتح المسلح النيران على المارة من بندقية صيد فى بلدة كراتوفو بضواحى موسكو، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، حسبما أكدت وزارة الداخلية الروسية لوكالة “سبوتنيك”.

وعلى إثر الحادث وصلت إلى المكان قوات الشرطة والحرس الوطني، وخلال عملية أمنية حاصرت المسلح فى بيته، وبعد تبادل إطلاق النار استمر عدة ساعات، تمكنت القوات الأمنية من القضاء على المسلح الذى كانت بحوزته أيضا قنابل يدوية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أنه “تسنى تحديد مكان وجود المجرم بنتيجة الأعمال المشتركة لأفراد وزارة الداخلية الروسية والحرس الوطنى. وأثناء العملية لقبض عليه، أبدى الرجل مقاومة شديدة وقام أفراد القوات الأمنية بالقضاء عليه”.

وأعلن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتتسيف، الذى وصل إلى مكان الحادث، أمام الصحفيين عن إصابة 4 من أفراد قوة الرد السريع بجروح طفيفة خلال العملية الأمنية، مشيرا إلى أن المسلح اطلق النار على عناصر قوات الأمن وألقى قنابل يدوية عليهم.