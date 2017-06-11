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الغاني أشيمبونج يكشف عن «وعده» لمرتضى منصور
نيامين إتشيمبونج

الغاني أشيمبونج يكشف عن «وعده» لمرتضى منصور

2017-06-11 08:17:08

قال اللاعب الغاني بيناجمين أشيمبونج، والمنضم حديثا لصفوف نادي الزمالك، إنه سعيد للغاية لانضمامه للقلعة البيضاء، وأنه يتطلع لمزيد من التألق، والانتقال للزمالك بمثابة تحدي له، وهو يسعى دائما لمثل هذا التحدي.

وأضاف أشيمبونج، في حواره مع برنامج “رمضانك سبورت”، الذي يذاع على قناة “on sport”، أنه جلس مع رئيس النادي، ووقع العقد في حضوره، ووعده بتحقيق البطولات، وبذل كل جهده.

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