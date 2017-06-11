قال اللاعب الغاني بيناجمين أشيمبونج، والمنضم حديثا لصفوف نادي الزمالك، إنه سعيد للغاية لانضمامه للقلعة البيضاء، وأنه يتطلع لمزيد من التألق، والانتقال للزمالك بمثابة تحدي له، وهو يسعى دائما لمثل هذا التحدي.

وأضاف أشيمبونج، في حواره مع برنامج “رمضانك سبورت”، الذي يذاع على قناة “on sport”، أنه جلس مع رئيس النادي، ووقع العقد في حضوره، ووعده بتحقيق البطولات، وبذل كل جهده.