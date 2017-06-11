 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 09:11 صباحاً
روابط سريعة
الأردن: لم نتلق طلبا بالمثول أمام الجنائية الدولية بشأن استضافة البشير
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

الأردن: لم نتلق طلبا بالمثول أمام الجنائية الدولية بشأن استضافة البشير

2017-06-11 08:18:55
متابعات

نفى مصدر مسئول فى وزارة الخارجية الأردنية، ما أُشيع عن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية، الأردن بالمثول أمامها، بشأن استضافة الرئيس السودانى عمر البشير للمشاركة خلال القمة العربية التى انعقدت فى عمان أواخر مارس الماضى.

وقال المصدر بحسب وكالة ” سبوتنيك”، إن المحكمة لم تطالب الأردن بالمثول أمامها، لكنها تواصلت معه بهذا الشأن، موضحا أن كل ما طلبته المحكمة هو تقديم مذكرة توضيحية قبل نهاية.

كانت وسائل إعلام قد تناقلت تصريحات للمدعية العامة فى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، انتقدت فيها مجموعة من الدول وعلى رأسها الأردن لعدم تجاوبها مع طلب اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، كما نقلت وسائل الإعلام عن بنسودا قولها أن المحكمة طلبت من الأردن المثول أمامها.

كانت الأردن قد استضافت القمة العربية الأخيرة فى مارس الماضى فى منطقة البحر الميت بحضور عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول العربية من بينهم الرئيس السودانى عمر البشير، الذى صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3