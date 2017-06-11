نفى مصدر مسئول فى وزارة الخارجية الأردنية، ما أُشيع عن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية، الأردن بالمثول أمامها، بشأن استضافة الرئيس السودانى عمر البشير للمشاركة خلال القمة العربية التى انعقدت فى عمان أواخر مارس الماضى.

وقال المصدر بحسب وكالة ” سبوتنيك”، إن المحكمة لم تطالب الأردن بالمثول أمامها، لكنها تواصلت معه بهذا الشأن، موضحا أن كل ما طلبته المحكمة هو تقديم مذكرة توضيحية قبل نهاية.

كانت وسائل إعلام قد تناقلت تصريحات للمدعية العامة فى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، انتقدت فيها مجموعة من الدول وعلى رأسها الأردن لعدم تجاوبها مع طلب اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، كما نقلت وسائل الإعلام عن بنسودا قولها أن المحكمة طلبت من الأردن المثول أمامها.

كانت الأردن قد استضافت القمة العربية الأخيرة فى مارس الماضى فى منطقة البحر الميت بحضور عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول العربية من بينهم الرئيس السودانى عمر البشير، الذى صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور.