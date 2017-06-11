كشفت وثائق خاصة بوزارة الثقافة القطرية، عن دعم الدوحة، لإعلاميين مصريين وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين، بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.

وتظهر الوثائق، تعليمات الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، عام 2013، لوزير الثقافة القطري، بتخصيص مبالغ مالية، لبعض الصحفيين والإعلاميين، على الساحة المصرية.