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وثائق: قطر دعمت «إعلاميين مصريين» بـ200 مليون دولار
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

وثائق: قطر دعمت «إعلاميين مصريين» بـ200 مليون دولار

2017-06-11 08:08:12

كشفت وثائق خاصة بوزارة الثقافة القطرية، عن دعم الدوحة، لإعلاميين مصريين وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين، بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.

وتظهر الوثائق، تعليمات الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، عام 2013، لوزير الثقافة القطري، بتخصيص مبالغ مالية، لبعض الصحفيين والإعلاميين، على الساحة المصرية.

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