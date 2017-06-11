شن التحالف العربي صباح اليوم الأحد، 10 غارات على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في معسكر قوات الأمن الخاصة شرقي مدينة تعز اليمنية.

وذكرت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم أنه بالتزامن مع هذه الغارات حاول الجيش اليمني والمقاومة اقتحام معسكر قوات الأمن شرقي المدينة.

يذكر أن الناطق باسم الجيش في محافظة تعز اليمنية العقيد الركن منصور الحساني قد أعلن أمس السبت أن وحدات من قوات الشرعية نفذت عملية عسكرية ناجحة على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 عنصرا وجرح العشرات من الميليشيات، كما تمكن خلالها من التقدم والسيطرة على العديد من المواقع الهامة والاستراتيجية في جبهات الشقب والصو والضباب والكدحة غرب وجنوب تعز.