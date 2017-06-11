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بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في كوسوفو
برلمان كوسوفو

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في كوسوفو

2017-06-11 08:05:16
أ ش أ

توجه الناخبون في كوسوفو اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان الجديد المكون من 120 مقعدا.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن 19 حزبا سياسيا بالإضافة إلى 5 ائتلافات سياسية تقدموا بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات في كوسوفو التي أعلنت استقلالها عام 2008 وحظيت باعتراف 114 دولة تشمل أغلب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى المراقبون أن هناك عددا من القضايا الأساسية الشائكة التي تسيطر على هذه الانتخابات البرلمانية وعلى رأسها اتفاق ترسيم الحدود مع الجبل الأسود والذي أدى إلى اسقاط الحكومة السابقة في كوسوفو علاوة على استمرار المفاوضات مع صربيا التي ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو حتى الآن ، فضلا عن احتمال محاكمة بعض الزعماء السياسيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

يذكر أن كوسوفو تعتبر الدولة الوحيدة التي يتعين على مواطنيها ضرورة الحصول على تأشيرات مسبقة لدخول منطقة اتفاقية “شنجن” حيث يصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة قيامها أولا بترسيم الحدود قبيل السماح بدخول مواطنيها إلى دول الاتفاقية المذكورة بلا قيود.

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