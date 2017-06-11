تتلقى نقابة الصحفيين اليوم الأحد الأوراق الخاصة بالتقديم للحج لهذا العام للراغبين من الصحفيين وأسرهم.

وقال حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لمجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحج والعمرة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط -إن اختيار النقابة تنظيم رحلات حج هذا العام بالتعاون مع المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي جاء باعتباره أفضل العروض من حيث الأسعار التي يمكن أن توفرها النقابة للزملاء الصحفيين في موسم الحج الحالي في ظل ارتفاع الأسعار في شركات السياحة مع ارتفاع الريال، إذ بلغت تكلفة حج القرعة هذا العام ٦٠ ألف جنيه .

وأضاف أن رحلات موسم حج هذا العام سيتم تنفيذها عبر 3 برامج البرنامج الأول بتكلفة 76 ألف جنيه وتشمل الإقامة بفنادق 5 نجوم تبعد عن الحرم750مترا في مكة و300 متر في المدينة، بالإفطار والغذاء بوفيه مفتوح، أما البرنامج الثاني ، فيتكلف 67700 جنيه تشمل الإقامة بفنادق 3 نجوم تبعد عن الحرم 750مترا في مكة ، 300مترفي المدينة، بالإفطار والغذاء “بوفيه اقتصادي”، والبرنامج الثالث بتكلفة 59500 جنيه تشمل الإقامة بفندق بكة صن رايز 4 نجوم ويبعد عن الحرم1200متر في مكة ، وفى المدينة فندق 4 نجوم يبعد عن الحرم300 متر ، بالإفطار والغذاء “بوفيه اقتصادي”.

وأوضح الزناتي أن جميع البرامج تشمل تذاكر الطيران مع استخدام مطار المدينة المنورة في الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة، والتسكين رباعي، والإقامة في المشاعر في مخيمات مكيفة في عرفات ومنى مع توفير صوفا بد لكل حاج ووجبات ساخنة ومشروبات، ومدة جميع البرامج من 25 إلى 26 يوما.

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة (جواز سفر مميكن صالح حتى(10/2018) + صورتين منه ،(12) صورة شخصية(4×6) بخلفية بيضاء، شهادة تطعيم حديثة من مكاتب وزارة الصحة ويرفق بها الإيصال، شهادة طبية بالخلو من الأمراض من مستشفى حكومي، فيش جنائي مميكن موجه للمملكة العربية السعودية(للحج)،(2) صورة من الرقم القومى (200%) من الحجم .

وأكد الزناتي أنه حال اعتذر أي زميل بصحبته مرافق يعاد ترتيبه حسب القواعد المعلنة ويضم لكشف الاحتياطي، ويتم استبعاد أي زميل أومرافق يثبت قيامه بأداء الفريضة عام 2012 وما بعدها ويتحمل كافة الرسوم الإدارية.