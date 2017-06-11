كشف بلال نظير وكيل أعمال الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن اللاعب قام بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الزمالك لمدة خمسة مواسم، بداية من الموسم المقبل.

يأتي هذا بعد الموافقة التي حصل عليها الزمالك بالأمس بشأن انتقال اللاعب للفريق الأبيض من مسؤولي زعيم الثغر.

وأكد وكيل أعمال اللاعب أن المهاجم طالب مسئولي الاتحاد بالموافقة على انتقاله، ورحب الاتحاد بالأمر وطلب 15 مليون جنيه للموافقة على رحيله، ووافق النادي الأبيض على طلبات الاتحاد واللاعب.