البابا فرنسيس يعين ممثلًا جديدًا للفاتيكان في طرابلس2017-06-11 08:02:56
أعلنت الفاتيكان، أن البابا فرنسيس عيّن كبير الأساقفة أليساندرو دييركو ممثلًا جديدًا له في طرابلس، ليدير شؤون الطائفة الكاثوليكية في ليبيا .
وقال المكتب الإعلامي للفاتيكان ، إن كبير الأساقفة أليساندرو دييركو الذي يعمل في مالطا تم تكليفه بمهام تمثيل القاصد البابوي في ليبيا؛ خلفًا للمونسنيور مارتينيلي الذي قدم استقالته إلى البابا، وقبلها في 5 فبراير الماضي.
ويعتبر الأسقف الجديد في طرابلس دبلوماسيًا محنكًا، وتبوأ عدة مناصب في مناطق مختلفة من العالم شملت آسيا وأميركا اللاتينية وبولندا واليونان وأخيرًا مالطا.
و«أليساندرو دييركو» من مواليد العام 1950 في منطقة كامبانيا الإيطالية وتمت تسميته للمرة الأولى كاهنا عام 1974.
وكان الأسقف السابق المتقاعد جيوفاني مارتينالي شغل المنصب لمدة ثلاثين عامًا في ليبيا دون انقطاع ، وأقام علاقات جيدة مع السلطات الليبية السابقة .
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