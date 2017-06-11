 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 09:00 صباحاً
روابط سريعة
البابا فرنسيس يعين ممثلًا جديدًا للفاتيكان في طرابلس
البابا فرنسيس - بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس يعين ممثلًا جديدًا للفاتيكان في طرابلس

2017-06-11 08:02:56
متابعات

أعلنت الفاتيكان، أن البابا فرنسيس عيّن كبير الأساقفة أليساندرو دييركو ممثلًا جديدًا له في طرابلس، ليدير شؤون الطائفة الكاثوليكية في ليبيا .

وقال المكتب الإعلامي للفاتيكان ، إن كبير الأساقفة أليساندرو دييركو الذي يعمل في مالطا تم تكليفه بمهام تمثيل القاصد البابوي في ليبيا؛ خلفًا للمونسنيور مارتينيلي الذي قدم استقالته إلى البابا، وقبلها في 5 فبراير الماضي.

ويعتبر الأسقف الجديد في طرابلس دبلوماسيًا محنكًا، وتبوأ عدة مناصب في مناطق مختلفة من العالم شملت آسيا وأميركا اللاتينية وبولندا واليونان وأخيرًا مالطا.

و«أليساندرو دييركو» من مواليد العام 1950 في منطقة كامبانيا الإيطالية وتمت تسميته للمرة الأولى كاهنا عام 1974.
وكان الأسقف السابق المتقاعد جيوفاني مارتينالي شغل المنصب لمدة ثلاثين عامًا في ليبيا دون انقطاع ، وأقام علاقات جيدة مع السلطات الليبية السابقة .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3