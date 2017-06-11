أعلنت عائلة الفنان آدم ويست الممثل الذي لعب دور باتمان في الستينيات أنه توفي عن عمر يناهز 88 عاما.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن عائلته في تغريدة على حسابه على تويتر “كان الأعظم. سنفتقده للغاية”.

وقد توفي ويست بعد صراع مع سرطان الدم، فيما تم تكريمه بنجمة في ممشى المشاهير في شارع هوليوود.

وأذيع مسلسل باتمان من بطولة ويست لثلاثة مواسم من عام 1966 حتى عام 1968 على شبكة (ايه.بي.سي).

وحقق المسلسل متابعة عالية ونجاحا منقطع النظير، وبعد انتهاء المسلسل لم يستطع ويست بسهولة الحصول على أي دور آخر كممثل بسبب ارتباطه القوي بدور باتمان، وفي نهاية المطاف قبل ويست بهذا الوضع الذي ارتبطت فيه هويته بشدة بالبطل المقنع المكافح للجريمة.