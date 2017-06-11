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الملك سلمان يصدر توجيهاته بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجون كيري‎

الملك سلمان يصدر توجيهاته بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية

2017-06-11 07:20:30
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيهاته بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية.

ونقلت قناة (الحدث العربية) فجر اليوم الأحد عن مصدر سعودي مسؤول قوله، طبقا لوكالة الأنباء السعودية، إن توجيهات العاهل السعودي جاءت تقديرا منه للشعب القطري الشقيق، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية السعودية خصصت رقم هاتفي لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

ولفت المصدر إلي أنه عطفا على البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات، وما أشار إليه البيان من حرص المملكة العربية السعودية على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزء من أرومتها ، فقد أصدر العاهل السعودي التوجيهات السابقة.

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