الملك سلمان يصدر توجيهاته بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية2017-06-11 07:20:30
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيهاته بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية.
ونقلت قناة (الحدث العربية) فجر اليوم الأحد عن مصدر سعودي مسؤول قوله، طبقا لوكالة الأنباء السعودية، إن توجيهات العاهل السعودي جاءت تقديرا منه للشعب القطري الشقيق، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية السعودية خصصت رقم هاتفي لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
ولفت المصدر إلي أنه عطفا على البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات، وما أشار إليه البيان من حرص المملكة العربية السعودية على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزء من أرومتها ، فقد أصدر العاهل السعودي التوجيهات السابقة.
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
6 نصائح تجنبك التطبيقات الخبيثة على "أندرويد"
في الكثير من الأحيان تسبب التطبيقات الخبيثة والوهمية على الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” الكثير من الأضرار وتجعلها عديمة الفائدة. وتتنوع أنواع هذه التطبيقات ...Sun, 11 Jun 2017 02:31:41 GMT
-
مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين على يد جندي أفغاني
قام جندي أفغاني من القوات الخاصة بقتل جنديين أمريكيين، وأصاب اثنين آخرين خلال عملية مشتركة في ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان، والتي تعد أحد معاقل تنظيم (داعش) ...Sat, 10 Jun 2017 18:13:57 GMT
-
السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى قمة التعاون مع أفريقيا غدا
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار ...Sat, 10 Jun 2017 17:03:59 GMT
-
حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدد من المحافظات
تتواصل حملات الأجهزة الأمنية بأفرعها المختلفة لضبط الجرائم والمخالفات بأنواعها وتحقيق الانضباط في الشارع والأسواق ، حيث تمكنت الحملات اليوم السبت بعدد من ...Sat, 10 Jun 2017 19:22:55 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017
القاهرة .. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا ...Sat, 10 Jun 2017 16:30:32 GMT
-
"الثقافي الروسي" يستضيف معرضا للكتب المترجمة
يفتتح المركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم الأحد، معرضا للكتب المترجمة من اللغة الروسية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية ...Sun, 11 Jun 2017 03:40:03 GMT
-
"الأعلى للثقافة" يحتفي بفرج فودة اليوم
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، أمسية ثقافية بمناسبة مرور 25 عامًا على استشهاد الدكتور فرج فودة، بعنوان “فرج فودة حضور رغم الغياب”، وذلك غدًا الأحد، فى تمام الساعة ...Sun, 11 Jun 2017 03:40:03 GMT
-
كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري
استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT