قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، إن التحدي الذي يواجهة كوزير للجيش هو منع اندلاع حرب قادمة مع قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان خلال مقابلة مع القناة 2 العبرية، الليلة، “ليس لدينا أي رغبة في استعادة السيطرة على قطاع غزة، وغير معقول الدخول في مواجهة عسكرية كل سنتين”.

وتابع حديثه “ولكن إذا فرضت الحرب يجب علينا تدمير جميع البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة”.

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني (الإسرائيلي) أوضح ليبرمان، أنهم أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، مبينا أن الدول العربية تدرك أن (إسرائيل) ليست هي المشكلة ولكن هي الحل.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء يبذل جهودا كبيرة لتعزيز العملية السياسية.

وتطرق ليبرمان للوضع السوري، قائلا:” إن الأسد لا يمكن أن يستمر في دوره كرئيس بعد كل ما فعله ووجوده مشكلة وليس طرفا في حل قضية بلاده”.