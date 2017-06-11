فى كتابه “صائمون والله أعلم” يعرض لنا الكاتب أحمد بهجت مجموعة من القصص القصيرة والتى تدور فى إطار صوم رمضان بأسلوب مبدع، تروي مجموعة من السلوكيات المنتقدة أثناء الصيام، بأسلوب قصصي ساخر.

بعضه بنبرة ساخرة جدا، والبعض الأخر بنبرة هادئة نوعاً ما ، وكلاهما يبعث علي التفكير والتأمل، فهو يقدم لك عشرات النماذج الواقعية المختلفة من الرجال والنساء في رمضان .. منهم من تغير حاله ، ومنهم من بقي علي نفس الحال، وأخـر يأمل في التغيير بعد الشهر الكريم ..

نتوقف عند “الزاهد” هذا الذي يعد مترفعاً عن كل شئ، أصبحنا الآن نراه يمتهن “الزهد”، فبعد أن كان “قناعة” أصبح “فجاعة” كما يصفه الكاتب،

يقول بهجت: “ليس في الوجود كله اسوأ من رذيلة الكبرياء غير الشرك..وربما كان الكبرياء قريباً من الشرك، لأنك حين ترى نفسك أعظم الناس، تنحدر إلى عبادة النفس دون أن تدري..ولقد عدلت اليوم عن كبريائي تماماً..

قال أبو يزيد: ما دام العبد يظنّ أن في الخلق من هو أسوأ منه فهو متكبر، قيل فمتى يكون متواضعاً؟ قال: إذا لم يرَ لنفسه مقاماً ولا حالاً، إذا رأى نفسه أسوء الناس على الأرض، وأنا أسوء الناس على الأرض”!لا أريد شيئاً من إنسان ولست مديناً لمخلوق، ولست خائفاً من أحد، ولي أسبابي الخاصة حين أرغب في شئ، للناس أسبابهم، ولنا نحن الزاهدين سبب واحد، هو الإيمان والتقوى.

تثبت الحياة حولي أن الخير يجري بين أيدي الناس حين يؤمن الناس، ويشح الخير حين تظلم النفوسن ويعذب الإنسان نفسه بالفقر حين يطفئ داخله أنوار الحق.

وليست شكوى الخلق اليوم من الضيق إلا إثباتاً لظلمة النفوس، واعترافاً صريحاً بخلو الحياة من القناديل القديمة التي زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار.

إن عمر بن الخطاب كان متواضعاً، إلى الحد الذي كان يخطب فيه وهو خليفة المسلمين، وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة، وقميص فيه أربع رقعات، دون أن يكون له غيرهما، وكان عمر يغسل ثوبه بيده.

وكان عثمان بن عفان من تواضعه لا يدع النظر في المصحف كل يومن فإن سئل في ذلك، قال: “هذا كتاب ربي، ولابد للعبد إذا جاءه كتاب سيده أن ينظر فيه كل يوم ليعمل بما فيه”.

ويعجرج بهجت ليصف وضعنا الحال فيقول: ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات..تغير الوقت، وتغيرت النفوس حتى قال قائل: كان الزهد حالاً، فصار كاراً وكان حرقة في القلب، فصار خرقة على البدن..وكان احتساباً، فصار اكتساباً..وكان استتاراً، فصار اشتهاراً..وكان اتباعاً للسلف، فصار ابتياعاً للعلف..وكان عمارة للصدور فصار عمارة للغرور..وكان تقشفاً، فصار تكلفاً..وكان قناعة فصار فجاعة..وكان تجريداً، فصار ثريداً.

يحكى أبو الحسن بن عتيق، في كتابه “بغية الطالب ومنية الراغب” قصة عن فقيه عالم يسمى أبو محمد بن عبد الله..رآه مؤلف الكتب يمشي في يوم شتائي كثير الطين..فاستقبله كلب يمشي على الطريق التي كان عليها يسير..قال فرأيته قد ألصق نفسه بالحائط وترك للكلب طريقاً ووقف ينتظره ليمر، وحينئذ يمشي هو، فلما اقترب منه الكلب رأيته يترك مكانه الذي كان فيه وينزل أسفل منه في أوحال الشارع، وترك الكلب يمشي فوق المكان المرتفع..فلما جاوزه الكلب وصلت إليه فوجدته وعلى وجهه كآبة.

قلت له: يا سيدي، رأيتك الآن تصنع شيئاً استغربته..كيف رميت بنفسك في الطين وتركت الكلب يمشي في الموضع النقي..؟.

قال لي: بعد أن أفسحت للكلب طريقاً تحتي تفكرت..قلت لنفسي: ترفعت على الكلب وجعلت نفسي أرفع منه، بل هو والله أرفع مني وأولى بالكرامة..لأني عصيت الله تعالى وأنا كثير الذنوب، والكلب لا ذنب له، فنزلت له عن موضعي وتركته يمشي عليه، وأنا الآن أخاف المقت من الله إلا أن يعفو عني، لأني رفعت نفسي على م هو خير مني.

لو عرفنا أن قائل هذا الكلام كان من علماء عصره وفقهائهم وزهادهم..لأدركنا جزءاً من معنى التواضع الحقيقي، ولا يكون الزاهد زاهداً إلا إذا تواضع.

قال ذو النون المصري: من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله، ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه، يذهب العبد يصير شبحاً قائماً بين يدي القدرة الإلهية..ساعتها لا يكون هناك زهد..يكون الزهد في أي شئ..في الدنيا..هل هناك دنيا؟..هل هناك على التحقيق غير الله؟.

هنالك يضيع الزهد وينتفي..تضيع النفس وتذوب..لا يبقى غيره هو سبحانه له وحده الكبرياء..وله وحده الوجود..كل ما عداه شبح..كل ما سواه عدم.