"الأعلى للثقافة" يحتفي بفرج فودة اليوم2017-06-11 05:37:41
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، أمسية ثقافية بمناسبة مرور 25 عامًا على استشهاد الدكتور فرج فودة، بعنوان “فرج فودة حضور رغم الغياب”، وذلك غدًا الأحد، فى تمام الساعة التاسعة مساء، فى مقر المجلس بالأوبرا.
يدير الأمسية الناقد الدكتور جابر عصفور، ويشارك بها نخبة من المفكرين والمتخصصين وتلامذة ومحبى الشهيد فرج فودة، من بينهم د. أحمد الشوكى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وإسحاق حنا، والإعلامى خالد منتصر، ود. رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، ود. سمير مرقص، والشاعر شعبان يوسف، والكاتبة عزة كامل، ود. عمار علي حسن، الباحث السياسى، ود. هدى بدران.
ويقام على هامش الأمسية معرض للدوريات بعنوان “شهيد الفكر.. فرج فودة” تنظمه دار الكتب والوثائق القومية، كما تصدر دار بتانة للنشر، برئاسة عاطف عبيد، كتاب جديد بعنوان “صرخة فرج فودة”، من تأليف شعبان يوسف، وعزة كامل؛ وسيتم توزيع نسخ من الكتاب خلال الأمسية على الحضور.
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