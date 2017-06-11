يفتتح المركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم الأحد، معرضا للكتب المترجمة من اللغة الروسية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم.

ويضم المعرض عديد من العناوين الهامة، مثل الأعمال المترجمة لبعض المستشرقين الروس، والتى تتناول دراسات عن مصر ومنها كتاب “مصر فى عيون روسية” للمستشرق الروسي فلاديمير بلياكوف، و”روسيا في عيون مصرية”، للمستشرق الروسي جينادى جورياتشكين، ومذكرات السفير نبيل العرابي، سفير مصر السابق بروسيا، ومقتنيات جولينيشيف العالم الروسي المتخصص فى علم المصريات.

إلى جانب عديد من الكتب التي تختص بأدب الطفل المترجم من اللغة الروسية، مثل قصص حكايات الوسادة للكاتبة ناتاليا كورتوج، ترجمة الدكتورة سامية توفيق.