6 نصائح تجنبك التطبيقات الخبيثة على "أندرويد"2017-06-11 04:25:31
في الكثير من الأحيان تسبب التطبيقات الخبيثة والوهمية على الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” الكثير من الأضرار وتجعلها عديمة الفائدة.
وتتنوع أنواع هذه التطبيقات والطرق التي يتبعها أصحابها للإضرار بهواتف المستخدمين، سواءً تلك المطروحة على متجر جوجل بلاي أو خارجه، لذا هناك 6 نصائح لتجنب التطبيقات الخبيثة على أندرويد، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:
التزم بمتجر جوجل بلاي
لا تعتمد إطلاقاً في تنزيل التطبيقات على أي جهات خارجية أو تطبيقات طرف ثالث، والتي لا تتخذ نفس التدابير والإجراءات الأمنية الموجودة في جوجل بلاي.
لا يعني هذا أن متجر جوجل بلاي لا يتضمن أي تطبيقات خبيثة، لكن عبر اتباعك للنصائح الأخرى في هذا الموضوع سيكون من السهل عليك تمييز أغلب التطبيقات الخبيثة على جوجل بلاي.
انتبه لاسم مطور التطبيق
الكثير من ناشري التطبيقات الخبيثة يعتمدون على استغلال أسماء التطبيقات والألعاب الشهيرة ونشرها في متجر جوجل بلاي، وبالتالي يقوم الكثير من المستخدمين بتنزيل هذه التطبيقات المقلدة ظناً منهم أنها التطبيقات الرسمية من المطور.
لذا من المهم جداً قبل تنزيل أي تطبيق من متجر جوجل بلاي أن تتحقق من اسم المطور، والذي تجده في خانة المعلومات الخاصة بالتطبيق، فمثلاً لعبة Pokémon GO التي انتشر منها نسخ وهمية كثيرة على متجر جوجل بلاي، مطورة من قبل شركة Niantic لذا يجب التحقق من اسم الشركة قبل التنزيل، وهكذا عند تنزيل أي لعبة أخرى أو تطبيق.
طالع التقييمات والمراجعات
الكثير من التطبيقات التي تمتلك شعبية واسعة، لديها مراجعات وتقييمات كبيرة من قبل المستخدمين والخبراء والمختصين، لذا تحقق من تعليقات المستخدمين على متجر جوجل بلاي، وكذلك ابحث عن مراجعات الخبراء من المصادر التقنية المعروفة حول هذه التطبيقات، فهذا سيساعدك على تحديد ذات السمعة الطيبة وتجنب الخبيثة والضارة.
اعتمد على تطبيق لمكافحة الفيروسات
كما يقوم أغلب المستخدمين بتنزيل برنامج لمكافحة الفيروسات على حواسيبهم الشخصية، فمن المهم اتباع نفس الممارسة على الهواتف، وتوفر أغلب الشركات الأمنية الكبرى إصدارات من برامجها على الحواسيب الشخصية، بما في ذلك كاسبرسكي وأفاست وبيت ديفيندر وغيرها.
تحديث النظام
تأكد دوماً من تحديث نظام التشغيل لآخر إصدار، حيث تتضمن هذه التحديثات إصلاحات للكثير من العيوب والتهديدات الأمنية التي يتم اكتشافها من قبل الباحثين الأمنين.
تابع الأخبار الأمنية
من حين لآخر يتم اكتشاف العديد من التطبيقات الخبيثة والثغرات الأمنية من قبل الشركات المتخصصة في أمن البرمجيات والتي تقوم بدروها بتحذير المستخدمين من هذه التطبيقات، لذا عندما تصادف أخبار أمنية متعلقة باكتشاف تطبيقات خبيثة، فمن الجيد أن تقوم بإلقاء نظرة على هذه التطبيقات ومعرفة فيما إذا كانت مثبتة على هاتفك أو لا.
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