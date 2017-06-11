المقادير:



ملعقة ونصف صغيرة خميرة

3/4 كوب ماء دافئ

كوب سمن

ملعقة كبيرة سكر + 4/1 كوب

4 كوب دقيق

1/3 كوب مكسرات مجروشة

1/4 كوب دقيق سميد

1/2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

بيضة مخفوقة للدهن

عسل نحل أوعسل أسود، للتقديم

الطريقة:

- تُذاب الخميرة في الماء الدافئ وتُترك 5 دقائق حتى تتفاعل، يُخفق السمن مع ملعقة كبيرة سكر في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة ثم يُضاف الدقيق، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُضاف خليط الخميرة مع الاستمرار في العجن حتى تتداخل المكونات، يُشكل العجين على هيئة كُرة، ثم يوضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت، يُغطى ويُترك ليختمر لحوالي 30 دقيقة أو حتى يتضاعف حجمه.

- في تلك الأثناء، تُخلط المكسرات مع الاحتفاظ بكمية قليلة للتزيي مع دقيق السميد والقرفة والمقدار المتبقي من السكر حتى يُصبح خليطاً متجانساً، يُسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

- يُفرد نصف العجين في قالب فرن مستطيل، مع الضغط على الأطراف قليلاً لتبرُز من الجوانب وتأخذ شكل القالب، ثم يوضع الحشو (خليط المكسرات) بحيث يُغطي العجين، مع ترك حوالي نصف سنتيمتر من الأطراف بدون حشو.

- يُفرد باقي العجين على الحشو بحيث يُغطي الحشو تماماً، يُغطى ويُترك لمدة 30 دقيقة أخرى ليختمر، يُدهن سطح العجين بالبيض المخفوق، ثم يُخبز في الفرن لحوالي 30 دقيقة أو حتى تمام الخَبز.

- تُترك الحجازية لتبرُد قليلاً، ثم تُقطّع إلى مربعات وتُقدم مع قليل من عسل النحل أو العسل الأسود وتُزين بالمكسرات المجروشة.