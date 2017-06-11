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صلصة الثومية
الثومية

صلصة الثومية

2017-06-11 04:21:32

المقادير:

2 فص ثوم
3 بياض بيض
كوب زيت ذرة
ملح وفلفل أبيض
الطريقة:
- يُوضع الثوم في الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة.
- يُضاف بياض البيض مع الاستمرار في الخفق حتى يُصبح ناعماً جداً.
- يُضاف الزيت تدريجياً أثناء الخلط مع زيادة السرعة إلى عالية حتى يُصبح الخليط ذا قوام غليظ أملس مثل المايونيز، يُتبل الخليط بالملح والفلفل.مجروشة.

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