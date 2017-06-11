المقادير:

2 فص ثوم

3 بياض بيض

كوب زيت ذرة

ملح وفلفل أبيض

الطريقة:

- يُوضع الثوم في الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة.

- يُضاف بياض البيض مع الاستمرار في الخفق حتى يُصبح ناعماً جداً.

- يُضاف الزيت تدريجياً أثناء الخلط مع زيادة السرعة إلى عالية حتى يُصبح الخليط ذا قوام غليظ أملس مثل المايونيز، يُتبل الخليط بالملح والفلفل.مجروشة.