 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 04:34 صباحاً
روابط سريعة
هل الحجامة ونقل الدم يفسد الصوم؟
الحجامة

هل الحجامة ونقل الدم يفسد الصوم؟

2017-06-11 04:19:32

السؤال: هل تفسد الحجامة ونقل الدم الصيام؟

يجيب الدكتور علي جمعة محمد قائلاً” جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقل الدم؛ فإنه لا يؤثِّر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر. والله سبحانه وتعالى أعلم. حسب موقع “دار الافتاء” المصرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3