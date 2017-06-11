هل الحجامة ونقل الدم يفسد الصوم؟2017-06-11 04:19:32
السؤال: هل تفسد الحجامة ونقل الدم الصيام؟
يجيب الدكتور علي جمعة محمد قائلاً” جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقل الدم؛ فإنه لا يؤثِّر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر. والله سبحانه وتعالى أعلم. حسب موقع “دار الافتاء” المصرية.
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