افتتح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أمس السبت النسخة الرابعة عشر من معرض “دوكومنتا” أهم معرض للفن المعاصر في العالم، في مدينة كاسل بولاية هيسن غربي ألمانيا.

ووفق “دويتشه فيلله”، أعطى شتاينماير إشارة بدء المعرض داخل متحف “فريدريكيانوم” بحضور نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، الذي انطلقت فعاليات المعرض في عاصمة بلاده أثينا في 8 إبريل الماضي.

ووصف شتاينماير “دوكومنتا 14″ بأنه “معرض جريء”، وقال خلال جولته في أروقة المعرض موجها خطابه إلى الزائرين: “راجعوا أحكامكم المسبقة، وتبنوا رؤى الآخرين – فقط بهذه الطريقة يمكن العثور على قواسم مشتركة”.

وذكر شتاينماير أنه اتضح الآن أن قرار جعل العاصمة اليونانية أثينا مضيفة ثانية للمعرض لم يكن فقط شجاعا، بل أيضا صائبا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى الذي يقام فيها المعرض في مدينتين. وتستمر فعاليات المعرض في أثينا حتى 16 يوليو المقبل، وفي كاسل حتى 17 سبتمبر المقبل.

وتفقد الرئيس الألماني خلال جولته عدة أعمال فنية، من بينها مجسم على هيئة مواسير ضخمة للفنان المنحدر من أصل عراقي هيوا كيه. و”طاحونة الدم” للفنان المكسيكي أنطونيو فيجا ماكوتيلا.

ويقدم أكثر من 160 فنانة وفنان أعمالهم وعروضهم في المعرض على مدار مئة يوم.

ويقام معرض “دوكومنتا” في كاسل منذ عام .1955 وفي هذا العام تم توزيع فعاليات المعرض على نحو 30 منطقة في المدينة. وكان المدير الفني للنسخة الرابعة عشر للمعرض، البولندي آدم شمتيك قرر جعل أثينا مُضيفا ثانيا للمعرض.

ومن المتوقع أن يزور المعرض في كاسل نحو مليون شخص. وتبلغ تكلفة تذكرة المعرض لليوم الواحد 22 يورو.