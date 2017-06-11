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صلاح فوزي: 100 وثيقة فى الأرشيف الحكومي البريطاني و120 في مكتبة الكونجرس تثبت سعودة تيران وصنافير
الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ‎

صلاح فوزي: 100 وثيقة فى الأرشيف الحكومي البريطاني و120 في مكتبة الكونجرس تثبت سعودة تيران وصنافير

2017-06-11 01:50:23
كتب - متابعات

أكد صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أنه من حق البرلمان أن يطلب الاستماع إلى من لديه مستندات تثبت مصرية تيران وصنافير.

وقال في حواره ببرنامج “ستوديو البلد”، المذاع على شاشة “صدي البلد ” مساء السبت، إن الوثائق التى تعترف بها اللجنة التشريعية بمجلس النواب هي خرائط أطلس المصرية المعتمدة الصادرة فى عام 1928، موضحًا أنه يوجد100 وثيقة فى الأرشيف الحكومي البريطاني، و120 وثيقة متواجدة فى مكتبة الكونجرس الأمريكي، مشيرًا إلى أن كل تلك الخرائط والوثائق تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير تابعة للملكة العربية السعودية.

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