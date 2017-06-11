صلاح فوزي: 100 وثيقة فى الأرشيف الحكومي البريطاني و120 في مكتبة الكونجرس تثبت سعودة تيران وصنافير2017-06-11 01:50:23
أكد صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أنه من حق البرلمان أن يطلب الاستماع إلى من لديه مستندات تثبت مصرية تيران وصنافير.
وقال في حواره ببرنامج “ستوديو البلد”، المذاع على شاشة “صدي البلد ” مساء السبت، إن الوثائق التى تعترف بها اللجنة التشريعية بمجلس النواب هي خرائط أطلس المصرية المعتمدة الصادرة فى عام 1928، موضحًا أنه يوجد100 وثيقة فى الأرشيف الحكومي البريطاني، و120 وثيقة متواجدة فى مكتبة الكونجرس الأمريكي، مشيرًا إلى أن كل تلك الخرائط والوثائق تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير تابعة للملكة العربية السعودية.
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين على يد جندي أفغاني
قام جندي أفغاني من القوات الخاصة بقتل جنديين أمريكيين، وأصاب اثنين آخرين خلال عملية مشتركة في ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان، والتي تعد أحد معاقل تنظيم (داعش) ...Sat, 10 Jun 2017 18:13:57 GMT
-
حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدد من المحافظات
تتواصل حملات الأجهزة الأمنية بأفرعها المختلفة لضبط الجرائم والمخالفات بأنواعها وتحقيق الانضباط في الشارع والأسواق ، حيث تمكنت الحملات اليوم السبت بعدد من ...Sat, 10 Jun 2017 19:22:55 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017
القاهرة .. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا ...Sat, 10 Jun 2017 16:30:32 GMT
-
كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري
استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT
-
عمرو عبدالحميد ساخرا: "أنا مش متخيل حياتي من غير أغاني مهرجانات"
سخر الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج “رأي عام”، من أغاني المهرجانات، بقوله: “الواحد يصحى من النوم يسمع مهرجان، أنا مش متخيل حياتي زمان من غير مهرجانات”. فيما ...Sat, 10 Jun 2017 21:56:05 GMT
-
مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم موراتا
توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني من أجل الحصول على خدمات اللاعب ألفارو موراتا مهاجم بطل دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم. ...Sat, 10 Jun 2017 11:47:56 GMT
-
إصابة 7 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بأسيوط
أسفرت اشتباكات بالاسلحة النارية بين عائلتين بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط عن إصابة 7 أشخاص، وعلى الفور تدخلت قوات الشرطة وتم السيطرة على الموقف وتم ...Sat, 10 Jun 2017 22:09:40 GMT
-
إنجاب الإناث يطيل عمر الأب
كشفت دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط جمالاً لحياة الأب، ولكن أيضاً يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجاً أفضل..واكدت الدراسة التي أجرتها ...Sat, 10 Jun 2017 12:13:46 GMT