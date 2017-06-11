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البنتاجون: مقتل 3 جنود أمريكيين في أفغانستان وإصابة رابع
البنتاجون

البنتاجون: مقتل 3 جنود أمريكيين في أفغانستان وإصابة رابع

2017-06-11 01:32:58
كتب - أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مقتل 3 جنود في أفغانستان دون تحديد أسلوب القتل.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن البنتاجون قوله: إن هناك جنديا رابعا مصابا في العملية ذاتها يتلقي العلاج اللازم.
وكان ثلاثة جنود أمريكيون قد لقوا مصرعهم وأصيب آخر خلال هجوم في شرق أفغانستان، وفقا لما ذكره مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم.
وقد قد قال مسئول أفغاني في وقت سابق إن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب آخران خلال إطلاق نار في منطقة آشين، حيث تقاتل القوات الخاصة الأمريكية إلى جانب القوات الأفغانية ضد مقاتلي داعش وطالبان، فيما تبنت حركة طالبان الاعتداء.

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