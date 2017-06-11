البنتاجون: مقتل 3 جنود أمريكيين في أفغانستان وإصابة رابع2017-06-11 01:32:58
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مقتل 3 جنود في أفغانستان دون تحديد أسلوب القتل.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن البنتاجون قوله: إن هناك جنديا رابعا مصابا في العملية ذاتها يتلقي العلاج اللازم.
وكان ثلاثة جنود أمريكيون قد لقوا مصرعهم وأصيب آخر خلال هجوم في شرق أفغانستان، وفقا لما ذكره مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم.
وقد قد قال مسئول أفغاني في وقت سابق إن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب آخران خلال إطلاق نار في منطقة آشين، حيث تقاتل القوات الخاصة الأمريكية إلى جانب القوات الأفغانية ضد مقاتلي داعش وطالبان، فيما تبنت حركة طالبان الاعتداء.
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدد من المحافظات
تتواصل حملات الأجهزة الأمنية بأفرعها المختلفة لضبط الجرائم والمخالفات بأنواعها وتحقيق الانضباط في الشارع والأسواق ، حيث تمكنت الحملات اليوم السبت بعدد من ...Sat, 10 Jun 2017 19:22:55 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017
القاهرة .. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا ...Sat, 10 Jun 2017 16:30:32 GMT
-
مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين على يد جندي أفغاني
قام جندي أفغاني من القوات الخاصة بقتل جنديين أمريكيين، وأصاب اثنين آخرين خلال عملية مشتركة في ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان، والتي تعد أحد معاقل تنظيم (داعش) ...Sat, 10 Jun 2017 18:13:57 GMT
-
كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري
استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT
-
إصابة 7 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بأسيوط
أسفرت اشتباكات بالاسلحة النارية بين عائلتين بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط عن إصابة 7 أشخاص، وعلى الفور تدخلت قوات الشرطة وتم السيطرة على الموقف وتم ...Sat, 10 Jun 2017 22:09:40 GMT
-
إنجاب الإناث يطيل عمر الأب
كشفت دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط جمالاً لحياة الأب، ولكن أيضاً يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجاً أفضل..واكدت الدراسة التي أجرتها ...Sat, 10 Jun 2017 12:13:46 GMT
-
الأمن الكويتي يستدعي 3 مواطنين ضمن قائمة الإرهاب العربية
استدعى جهاز أمن الدولة في الكويت الـ 3 كويتيين الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين. وقالت صحيفة “القبس الكويتية ...Sat, 10 Jun 2017 07:37:01 GMT
-
لبنان: إرجاء إقرار قانون جديد للانتخابات إلى 16 يونيو
قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون جديد للانتخابات إلى السادس عشر من حزيران/يونيو الجاري. ويشهد ...Sat, 10 Jun 2017 10:02:24 GMT