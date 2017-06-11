أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يجب أن تخضع دولة قطر بالكامل ولا يجب السماح لها بالاستمرار في دعم الإرهاب، مؤكدا أنه لم يعد هناك مجالا للمصالحة مع قطر إلا بجلاء القوات العسكرية التركية والإيرانية من الأراضي القطرية.

وقال في برنامجه “كل يوم”، المذاع على شاشة “on-e”، اليوم السبت، إن أمير قطر الشيخ تميم، لن يستطيع الاستغناء عن إيران وتركيا والإخوان، قائلا: “لو حصل ده الإخوان هيقتلوه وأيضًا القوات التركية والإيرانية التي تحميه”.