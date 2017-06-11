أكد الشيخ الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، أن المجتمع يتعامل مع ظاهرة “الشذوذ الجنسي”، بطريقة وصفها بـ “التطرف”، حيث أن البعض يدعو لقتلهم، وآخرون يطالبون بأن يكون الأمر مشاعًا بين الناس.

وقال في حواره ببرنامج “الإنسانية قبل التدين”، المذاع على شاشة “CBC”، اليوم السبت، إن موضوع الشذوذ الجنسي متعلق باضطراب الهوية الجنسية عند الإنسان، نتيجة خلل عضوي بحت عبر نقص هرموني أو لدواعي تربوية تجعل الرجل أقرب للنساء والعكس.