اعترف الجيش الهندى اليوم السبت بقتل 6 من العناصر المتمردة فى اقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت شبكة / فوكس نيوز / الإخبارية الأمريكية الليلة عن المتحدث باسم الجيش الهندى قوله ” إن مجموعة من المسلحين حاولت مؤخرا اختراق الخط الفاصل فى كشمير ، حيث وقعت إشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مصرع 5 من المسلحين”.

وأضاف المتحدث إن مجموعة أخرى مسلحة حاولت إختراق الخط الفاصل من منطقة أخرى ، فأطلقت القوات الهندية النار عليهم ، فأردت أحد أفرادها قتيلا .

ونفى المتحدث - مع ذلك - سقوط أية قتلى أو جرحى من الجانب الهندي.

يشار الى أن الهند دأبت على اتهام باكستان بتدريب وتسليح عناصر مسلحة لعبور الخط الفاصل بين الدولتين في كشمير وهو ما تنفيه باكستان.

وكان النزاع بين الهند وباكستان بشأن كشمير قد أدى الى إندلاع حربين بين الدولتين ، حيث يسعى مقاتلو كشمير من المسلمين منذ عام 1989 الى الإستقلال أو الإنضمام الى باكستان.