أكد حسن عمر حسانين، عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية تخالف الدستور، ويجب على الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فتح باب الاستفتاء على سحب الثقة منها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” المذاع على شاشة العاصمة مساء اليوم السبت، إن عدم تلبية الحكومة لطلبات الإحاطة من مجلس النواب، مخالفة صريحة للدستور.

وأردف: “للأسف أي مشاكل تواجه الحكومة، يُتهم فيها مجلس النواب، لافتًا إلى أن طلبات الإحاطة حق دستوري للنائب، وإن لم يرد الوزير نسحب منه الثقة”.