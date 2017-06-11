قدمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ـ في بيان اليوم ـ النصح للمواطنين بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة ، مع شرب كميات كبيرة من السوائل ما بين الإفطار والإمساك.

ودعا البيان مرضى السكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة ومراكز طب الأسرة.

وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية مستعدة لمواجة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الجارى.

وأوضح حجازى أنه قد أعطى تعليمات لجميع المستشفيات التابعة للمديرية باستقبال أى حالة تعانى من إنهاك حرارى أو ضربة شمس وعلاجها فورا دون تحويلها إلى مستشفى الحميات كما كان متبعا فى الأعوام الماضية ، كما تم التنبيه على جميع المستشفيات بتوافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس ، وكذلك التنبيه على جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة بالإستعداد طوال فترة النهار.