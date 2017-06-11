 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 01:40 صباحاً
روابط سريعة
صحة الإسكندرية تنصح المواطنين بعدم التعرض لضوء الشمس المباشر
ارتفاع درجة الحرارة ـ الطقس ـ المناح ـ الارصاد

صحة الإسكندرية تنصح المواطنين بعدم التعرض لضوء الشمس المباشر

2017-06-11 00:18:28
كتب - أ ش أ

قدمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ـ في بيان اليوم ـ النصح للمواطنين بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة ، مع شرب كميات كبيرة من السوائل ما بين الإفطار والإمساك.
ودعا البيان مرضى السكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة ومراكز طب الأسرة.
وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية مستعدة لمواجة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الجارى.
وأوضح حجازى أنه قد أعطى تعليمات لجميع المستشفيات التابعة للمديرية باستقبال أى حالة تعانى من إنهاك حرارى أو ضربة شمس وعلاجها فورا دون تحويلها إلى مستشفى الحميات كما كان متبعا فى الأعوام الماضية ، كما تم التنبيه على جميع المستشفيات بتوافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس ، وكذلك التنبيه على جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة بالإستعداد طوال فترة النهار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3