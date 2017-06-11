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الأزهر: لا صحة لتلقي الإمام الأكبر دعوة لزيارة كيان الاحتلال الإسرائيلي
شيخ اﻻزهر الدكتور احمد الطيب‎

الأزهر: لا صحة لتلقي الإمام الأكبر دعوة لزيارة كيان الاحتلال الإسرائيلي

2017-06-11 00:08:42
كتب - أ ش أ

نفى المركز الإعلامي بالأزهر ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية من تلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعوة ممن أسموه “عدد من أئمة المساجد” بتل أبيب لزيارة كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المركز الإعلامي في بيان مساء اليوم السبت، أن هذا الادعاء عار تماما عن الصحة، وأن الأزهر الشريف له موقفه التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعبب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحقيق مطالبه العادلة.
وأهاب المركز الإعلامي بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره عن الأزهر الشريف، والتواصل مع المركز الإعلامي للتأكد من صحة ما يتم تداوله من معلومات تتعلق بالأزهر الشريف.

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