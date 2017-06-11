أسفرت اشتباكات بالاسلحة النارية بين عائلتين بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط عن إصابة 7 أشخاص، وعلى الفور تدخلت قوات الشرطة وتم السيطرة على الموقف وتم ضبط بعض أطراف النزاع.

وكان اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع اشتباكات وتبادل إطلاق النيران بين أفراد عائلتين بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا وذلك إثر خلاف نشب عنه تبادل إطلاق النيران ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الاشتباكات، وتم السيطرة على الحالة وتم نقل المصابين السبعة إلى مستشفى صدفا المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتم السيطرة على الاشتباكات وتم ضبط بعض الجناة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.